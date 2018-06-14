Адаптивная верстка дизайна на вордпресс

На стадии завершения макеты:

1) главной

2) страницы услуг и проектов (отличаются только баннерами)

3) новостей

4) интернет-магазина

Дизайн рисовали по аналогии следующего шаблона http://rusdorf.agency-biz.ru/, который был куплен, но не устроил до конца. Можно его при верстке использовать - т.к. интернет-магазин, к примеру, лишь незначительно отличается по дизайну.

Также в этом шаблоне есть плагин revslader - хорошо его использовать, т.к. слайды на главной хочется немного заанимировать (чтобы большой заголовок был изначально - далее появлялась картинка мотора - и почти одновременно текст по два пункта проявился).

Картинки макетов https://drive.google.com/drive/folders/10fOV4EPG_GU2nxGAdQCjZ6g7nCPHbfR2?usp=sharing

Подробное ТЗ проработаю.