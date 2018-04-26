Объяснить как убрать вертикальный разделитель li в меню сайта

На стадии завершения макеты: 1) главной 2) страницы услуг и проектов (отличаются только баннерами) 3) новостей 4) интернет-магазина Дизайн рисовали по аналогии следующего шаблона http://rusdorf.agency-biz.ru/, который был куплен, но не устроил до конца. Можно его при верстке использовать - т.к. интернет-магазин, ...