Объяснить как убрать вертикальный разделитель li в меню сайта

HTML-версткаЗавершен3 заявки135 просмотров
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Разобрать конкретно мой случай, будет предоставлен кусок кода. И объяснить как убрать разделитель.

6 лет назад
Tellegin
Степан 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
seoplisuk
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Молниеносная реакция на опубликованный проект. И такая же скорость исполнения. Все понятно и доходчиво объяснено. Рекомендую как ответственного и добросовестного исполнителя.
Заказчик супер. Задача точная. Рекомендую!
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