Вёрстка -Редизайн интернет-магазина

Есть png-картинки разных размеров, нужно сверстать [u]на их основе[/u] один адаптивный рекламный блок для сайта-статейника с использованием технологии flexbox. К задаче прикладываю вариант внешнего вида рекламного блока для пк и мобилы (размеры естественно должны подстраиваться под ширину ...
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Требуется обновление- вёрстка готового интернет-магазина на основе макетов дизайнера - http://www.shopkimono.com/ru/ (она на Джумла) или http://new.sk-ii.su/ - Прилагаю макеты некоторых страниц. Смена фона, шрифтов, банеров, кнопок, цветов. Присутствуют элементы анимации. Подробности в личной переписке. Предпочтение отдам специалистам с портфолио , цена и сроки работ так же имеют значение.
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