Нужна верстка и программная часть Доски Обьявлений

Верстка лендинга по PSD файлу Срок 01.05.2018 до 09.00 по МСК Стоимость 2000 рублей Важно что бы верстка была кроссбраузерной и адаптивной Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Откликаясь на работу прикрепляйте свои работы Все подробности обсудим с кандидатом лично.