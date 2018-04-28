Внести исправления на сайт joomla

Коллеги, нужен примерно вот такой шаблон для WopdPress, но с немного другой структурой разделов: https://vvbokk.ru/ Никаких серьезных технических заморочек нет. Главное - общий вид ориентировочно как на примере (можно взять какой-то бесплатный шаблон и подогнать), адаптивная верстка. В заявке прошу указать ...
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