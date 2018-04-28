Внести исправления на сайт joomla

Добрый день! Есть сайт http://friends-band.ru/ Под него скачан шаблон, но он криво становится, хотя скачаны все файлы. Нужно убрать часть информации ("программы"), поменять текст, натянуть фото, поставить ссылки. В общем, обычная копия сайта под свои данные. По результатам должна быть ...