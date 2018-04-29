Копирование сайта с доработкой

HTML-версткаЗавершен11 заявок158 просмотров
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1. Скопировать сайт с сохранением функционала - формы, счетчтик. Формы необходимо настроить на отправку почту на ящик [email protected]

2. Добавить в футер и хедер картинку с подарком на десктопной версии сайта

3. Добавить в футер и хедер картинку с подарком на мобильной версии сайта

3. Всплывающую форму необходимо убрать - http://joxi.ru/bmo6oP9uxBjZLr

Сайт для копирования - https://bestshopby.ru/bl-charger-lp1/

Все картинки приложены

6 лет назад
flapper89
Сергей 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
WebWhiteDev
Олег 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо, работа была выполнена быстро со всеми пожеланиями.
Конкретная задача - быстрая оплата, рекомендую.
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