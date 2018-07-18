Сверстать шапку и слайдер

HTML-версткаЗавершен4 заявки181 просмотр
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Добрый деньertert

Сайт neopier.com - нужно переделать шапку и добавить слайдер.

Прикрепил скрин, как должно быть.

Цена?

6 лет назад
evgenr3
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ivanStoliarov
Иван 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Норм сверстал
Оплата в срок, задание понятное
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