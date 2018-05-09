Сверстать 1 главную станицу и 6 дополнительных страниц Сайта

Мне нужно сделать сайт из 7 текстовых страниц: Главная страница и 6 дополнительных разделов, ссылки на которые будут в боковом меню Сайта.

Будет дизайн Главной страницы (основной каркас), внутри которого будет размещаться содержание всех 7 страниц сайта, вместе с текстом и картинками.

Дизайн Главной страницы (PSD-исходник), текст, картинки - все это с меня. От вас, соответственно, как я понимаю, потребуется только верстка главного Макета сайта и подгон под него всех остальных страниц (разделов сайта).

Посмотрите краткое техническое задание и текст сайта, разбитого по 7 разделам. В принципе все достаточно просто, никаких трудностей вызвать это не должно.

P.S. Отвечаю на уточняющие вопросы:

Дизайн главной страницы (PSD-исходник) будет готов отдельно и передан Вам для дальнейшей Верстки.

Язык у сайта будет только один. То есть мультиязыковости предусмотрено не будет. У каждого сайта - свой отдельный язык.