Сверстать 1 главную станицу и 6 дополнительных страниц Сайта

HTML-версткаЗавершен33 заявки368 просмотров
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Мне нужно сделать сайт из 7 текстовых страниц: Главная страница и 6 дополнительных разделов, ссылки на которые будут в боковом меню Сайта.

Будет дизайн Главной страницы (основной каркас), внутри которого будет размещаться содержание всех 7 страниц сайта, вместе с текстом и картинками.

Дизайн Главной страницы (PSD-исходник), текст, картинки - все это с меня. От вас, соответственно, как я понимаю, потребуется только верстка главного Макета сайта и подгон под него всех остальных страниц (разделов сайта).

Посмотрите краткое техническое задание и текст сайта, разбитого по 7 разделам. В принципе все достаточно просто, никаких трудностей вызвать это не должно.

P.S. Отвечаю на уточняющие вопросы:

Дизайн главной страницы (PSD-исходник) будет готов отдельно и передан Вам для дальнейшей Верстки.

Язык у сайта будет только один. То есть мультиязыковости предусмотрено не будет. У каждого сайта - свой отдельный язык.

6 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ivanStoliarov
Иван 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Отлично поработали с Иваном. Как заказчик я более чем доволен полученным результатом за потраченные деньги. Иван внимателен к деталям, с пониманием относится ко всем "заскокам" заказчика, сам предлагает возможные варианты - кровь из носа, но обязательно доведет взятый проект до конца. Если говорить о выгоде, то я бы сейчас рекомендовал Ивана другим заказчикам, пока он не успел набрать здесь еще 10-15 отзывов - тогда он точно повысит цены до среднерыночных в 2-3 раза. Так что, ловите момент )))
Заказчик знает чего хочет, четко ставит задачу. Оплата сразу после выполнения работы, без напоминаний. Отвечает на сообщения моментально. Рекомендую к работе.
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