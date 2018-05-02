Лендинг: Туфли ЭККО

Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга

по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах.

Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра 18:00 по Мск. Присылайте

свои примеры работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

Желаю отличных выходных.