Лендинг: Туфли ЭККО

HTML-версткаЗавершен12 заявок259 просмотров
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Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга

по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах.

Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра 18:00 по Мск. Присылайте

свои примеры работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

Желаю отличных выходных. 

6 лет назад
rafael-7777
46 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wokksy
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$23
1 день
Я очень доволен работой. Владислав отлично справился с работой, всегда на связи. Корректировки принимались и исправлялись быстро и оперативно. Спасибо большое Владислав. Рекомендую к сотрудничеству.
Рафаэль, отличный заказчик и приятный в общении человек. Правки проверял быстро, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
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