HTML Шаблон пиcьма

HTML-версткаЗавершен10 заявок552 просмотра
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Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма.

Исходник в AI

HTML
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
DatiX
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо за сотрудничество. Работа выполнена в соответствии с ТЗ.
Отлично поработали. Рекомендую!
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