HTML Шаблон пиcьма

Нужно [u]доверстать [/u]страницу добавления ноды. Подробное задание на видео. [url=https://youtu.be/Y6OYwRbCIGI]youtu.be/Y6OYwRbCIGI[/url] Макет и скрин текущей страницы прикрепил. [b]Обязательно: [/b] Верстать по drupal-way. Верстать по ftp на моем сервере. Не затягивать с выполнением. Не беритесь за задание если у Вас уже более двух проектов!!! Ещё не ...
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Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма.
Исходник в AI
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