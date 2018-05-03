Создание прелоудера с нуля

HTML-версткаЗавершен1 заявка131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте нужно создать прелоудер, из готово лого, тз есть

6 лет назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Ditrik
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Максимально быстро и качественно, рекомендую этого специалиста, по верстке однозначно на первом месте у меня в списке подрядчиков.
Надежный. Четкие ТЗ.