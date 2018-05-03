Верстка + натяжка на Joomla

Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма. Исходник в AI
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Добрый день. требуется специалист для верстки + натяжки на Joomla макета
Вот макеты
и ниже ТЗ.
1. Самый верх сайта это адаптивная картинка которая должна всегда вписываться целиком в высоту любого экрана, то есть всегда на первом экране браузера в самом низу у нас будет зеленая полоса с формой обратной связи – prntscr.com/j8wtnl при всем при этом сам мы должны четко понимать что не важно на каком экране открыли сайт вот эти prntscr.com/j8wu1q элементы должны быть всегда одного размера, ну я думаю это как бы общий принцип любой верстки.
2. prntscr.com/j8wvcq это блоки по которым мы будем как раз таки переходить на внутренние странички сайта дизайн которых ты видишь в том числе. При наведение на любой из блоков должен появляться текст так как ты видишь это на первом блоке.
3. prntscr.com/j8wwwp тут блок просто картинки и текст.
4. prntscr.com/j8wx3t тут перелистывание лого по стрелочкам
5. prntscr.com/j8wxct тут просто форма обратной связи.
6. По футеру думаю все понятно. По ссылке посмотреть на карте открывается карта во всплывающем окне и там карта яндекса.
7.Ну по вторичке там все проще. Это страничка которая открывается по щелчку на блок про который писал в п. 2. Там мы имеем шапку она и есть шапка там все понятно, ниже текст который относится именно к этому разделу, ниже идет блок с фотками, идеально дл этой цели подойдет компонент demo.yootheme.com/widgetk... тут прям все под него по сути и нарисовано. То есть имеем набор картинок просто и еще дополнительно возможность отфильтровать без перезагрузки категории картинок. Ниже видем слайдер последние проекты, тут идеально подойдет demo.yootheme.com/widgetk... Ну и ниже обычный текст и футер типичный.
Пишите контакты свои и предложения по цене и срокам.
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