Верстка + натяжка на Joomla

HTML-версткаЗакрыт9 заявок205 просмотров
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Добрый день. требуется специалист для верстки + натяжки на Joomla макета

Вот макеты  

yadi.sk/i/UVuqRRGM3Usgwo 

yadi.sk/i/1rv5PMNc3Ush2k 

и ниже ТЗ. 

1. Самый верх сайта это адаптивная картинка которая должна всегда вписываться целиком в высоту любого экрана, то есть всегда на первом экране браузера в самом низу у нас будет зеленая полоса с формой обратной связи – prntscr.com/j8wtnl при всем при этом сам мы должны четко понимать что не важно на каком экране открыли сайт вот эти prntscr.com/j8wu1q элементы должны быть всегда одного размера, ну я думаю это как бы общий принцип любой верстки. 

2. prntscr.com/j8wvcq это блоки по которым мы будем как раз таки переходить на внутренние странички сайта дизайн которых ты видишь в том числе. При наведение на любой из блоков должен появляться текст так как ты видишь это на первом блоке. 

3. prntscr.com/j8wwwp тут блок просто картинки и текст. 

4. prntscr.com/j8wx3t тут перелистывание лого по стрелочкам 

5. prntscr.com/j8wxct тут просто форма обратной связи. 

6. По футеру думаю все понятно. По ссылке посмотреть на карте открывается карта во всплывающем окне и там карта яндекса. 

7.Ну по вторичке там все проще. Это страничка которая открывается по щелчку на блок про который писал в п. 2. Там мы имеем шапку она и есть шапка там все понятно, ниже текст который относится именно к этому разделу, ниже идет блок с фотками, идеально дл этой цели подойдет компонент demo.yootheme.com/widgetk... тут прям все под него по сути и нарисовано. То есть имеем набор картинок просто и еще дополнительно возможность отфильтровать без перезагрузки категории картинок. Ниже видем слайдер последние проекты, тут идеально подойдет demo.yootheme.com/widgetk... Ну и ниже обычный текст и футер типичный. 

Пишите контакты свои и предложения по цене и срокам.

Joomla
6 лет назад
seregapr
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад