Адаптивная верстка страниц сайта без натяжки на CMS

Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма. Исходник в AI
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптивно сверстать сайт согласно макетам. Весь пакет макетов по ссылке: https://yadi.sk/d/1716p3Mq3UhnaG.
Натяжка не требуется
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