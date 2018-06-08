Адаптивная верстка страниц сайта без натяжки на CMS

Здравствуйте, нужен исполнитель чтобы оперативно скопировать простой одностраничник с товаром, посадить его на хостинг, привязать к домену, внести несколько небольших корректировок в тексте, заменить четыре картинки на предоставленные, вставить код facebook-пикселя на страницу благодарности и ...