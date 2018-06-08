Адаптивная верстка страниц сайта без натяжки на CMS

HTML-версткаЗавершен38 заявок535 просмотров
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Требуется адаптивно сверстать сайт согласно макетам. Весь пакет макетов по ссылке: https://yadi.sk/d/1716p3Mq3UhnaG.

Натяжка не требуется

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$30
3 дня
Все хорошо, рекомендую
Рекомендую