Сверстанный сайт (мобильная версия) "натянуть" на Django

Необходимо сделать макет в HTML небольшого письма. Исходник в AI
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://vitatone.ua сейчас рабочий. Нужно заменить мобильную версию на ту, что заверстал программист. Объем работы можно глануть по ссылке http://test2.divster.ru/ (вносятся правки, будет три языковые версии). Новая мобильная версия будет отличаться от версии ПК, поэтому , думаю, нужно ее "цеплять" на поддомен.
В Админке должна быть возможность редактировать отдельно страницы мобильной версии. Должны присутсвовать блоки, что касаются Сео.
Для блока Акции - возможность добавлять новые акции и удалять старые.
Для кнопок Купить будут предоставлены ссылки, также кнопка Фейсбук должна быть рабочей, ссылку предоставлю.
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