Сверстанный сайт (мобильная версия) "натянуть" на Django

Сайт http://vitatone.ua сейчас рабочий. Нужно заменить мобильную версию на ту, что заверстал программист. Объем работы можно глануть по ссылке http://test2.divster.ru/ (вносятся правки, будет три языковые версии). Новая мобильная версия будет отличаться от версии ПК, поэтому , думаю, нужно ее "цеплять" на поддомен.

В Админке должна быть возможность редактировать отдельно страницы мобильной версии. Должны присутсвовать блоки, что касаются Сео.

Для блока Акции - возможность добавлять новые акции и удалять старые.

Для кнопок Купить будут предоставлены ссылки, также кнопка Фейсбук должна быть рабочей, ссылку предоставлю.