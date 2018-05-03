Сверстанный сайт (мобильная версия) "натянуть" на Django

HTML-версткаЗакрыт3 заявки302 просмотра
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Сайт http://vitatone.ua сейчас рабочий. Нужно заменить мобильную версию на ту, что заверстал программист. Объем работы можно глануть по ссылке http://test2.divster.ru/ (вносятся правки, будет три языковые версии). Новая мобильная версия будет отличаться от версии ПК, поэтому , думаю, нужно ее "цеплять" на поддомен. 

В Админке должна быть возможность редактировать отдельно страницы мобильной версии.  Должны присутсвовать блоки, что касаются Сео.

Для блока Акции - возможность добавлять новые акции и удалять старые.

Для кнопок Купить будут предоставлены ссылки, также кнопка Фейсбук должна быть рабочей, ссылку предоставлю. 

Django
6 лет назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
hibitbackend
Андрей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
1 день
Если так начинать работать с заказчиком, то минусовый имидж гарантирован. Обман, не выполнен проект. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.