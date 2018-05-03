Верстка сайта для ресторана

HTML-версткаЗакрыт35 заявок487 просмотров
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Нужно сверстать сайт по готовому макету в psd для ресторана. Подробности  в личной переписке.

Верстка сайта
6 лет назад
bulavcka
Татьяна 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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