Верстка сайта для ресторана

Добрый день. требуется специалист для верстки + натяжки на Joomla макета Вот макеты yadi.sk/i/UVuqRRGM3Usgwo yadi.sk/i/1rv5PMNc3Ush2k и ниже ТЗ. 1. Самый верх сайта это адаптивная картинка которая должна всегда вписываться целиком в высоту любого экрана, то есть всегда на первом экране ...