Сайт [url=http://vitatone.ua/]http://vitatone.ua[/url] сейчас рабочий. Нужно заменить мобильную версию на ту, что заверстал программист. Объем работы можно глануть по ссылке http://test2.divster.ru/ (вносятся правки, будет три языковые версии). Новая мобильная версия будет отличаться от версии ПК, поэтому , думаю, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка страницы для сайта https://catalog-plans.ru/design-interior
https://drive.google.com/file/d/12HopT0JQPNRlFrbynSFPGufLdF9iJ2V2/view
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать 5 баннеров для главной страницы сайта так, чтобы это было стильно, не крикливо и WOW! При этом обязательно, чтобы итоговый результат оказался максимально быстрым по загрузке, был адаптивным и кроссбраузерным. [url=https://www.dropbox.com/sh/epmie2im1fjp9k3/AABHje7wQb1Kyw7vS5O0rxE4a?dl=0]Баннера в JPG ...Завершен6 лет назад
Нужно сверстать сайт по готовому макету в psd для ресторана. Подробности в личной переписке.HTML-верстка35 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовый дизайн сайта интернет-магазина (в psd). Надо его: - отверстать под WordPress, - установить следующие модули: WooCommerce , WooCommerce Extra Product Options, WooCommerce Invoice Gateway . Отконфигурировать, ответить на глупые вопросы, возможно заменить на более подходящие аналоги. Можно ...Завершен6 лет назад
Всем привет! Есть дизайн под комп и мобилку 320 по бутстрапу. Нужно сверстать. Примерно 4-5 экранов на ленде. Укажите вашу стоимость и срок реализации пожалста.Завершен6 лет назад
Здравствуйте нужно создать прелоудер, из готово лого, тз естьЗавершен6 лет назад
Добрый день. требуется специалист для верстки + натяжки на Joomla макета Вот макеты yadi.sk/i/UVuqRRGM3Usgwo yadi.sk/i/1rv5PMNc3Ush2k и ниже ТЗ. 1. Самый верх сайта это адаптивная картинка которая должна всегда вписываться целиком в высоту любого экрана, то есть всегда на первом экране ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется адаптивно сверстать сайт согласно макетам. Весь пакет макетов по ссылке: https://yadi.sk/d/1716p3Mq3UhnaG. Натяжка не требуетсяЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать адаптацию сайта под мобильные устройства и планшеты. Бюджет 2000 руб. Срок до субботы.Завершен5 лет назад
- $10
БутстрапЗавершен6 лет назад