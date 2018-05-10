Скопировать сайт

HTML-версткаЗавершен8 заявок257 просмотров
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Необходимо скопировать данный сайт ab-transfer.com только в той части, что касается трансфера. 

Сделать ему адаптивную верстку.  

В своем предложении указывайте срок и стоимость Вашей работы.

6 лет назад
dv4
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SashaLapko
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$16
1 день
Отличный исполнитель. Работу выполнил очень качественно и в срок. Всем рекомендую работать с Александром.
Очень хороший заказчик, задача поставленная точно, оплата своевременно, рекомендую.
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