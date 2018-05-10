SashaLapko

Александр Лапко SashaLapko

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Html css - Верстальщик

Имею опыт работы html- верстальщиком.  Html,css - хороший уровень, js jquery- на уровне подключения, но сейчас активно повышаю свои знания,  bootstrap 3,4.  Кроссбраузерная, адаптивная, валидная вёрстка +.  Хорошо разбираюсь в чужом коде.К работе отношусь ответственно.  Вот примеры моих работ  

http://dive-nc.com/

http://climate-st.ru/

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Отзывы заказчиков

dv4
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
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Отличный исполнитель. Работу выполнил очень качественно и в срок. Всем рекомендую работать с Александром.
Очень хороший заказчик, задача поставленная точно, оплата своевременно, рекомендую.
Ответный отзыв