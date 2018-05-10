Html css - Верстальщик

Имею опыт работы html- верстальщиком. Html,css - хороший уровень, js jquery- на уровне подключения, но сейчас активно повышаю свои знания, bootstrap 3,4. Кроссбраузерная, адаптивная, валидная вёрстка +. Хорошо разбираюсь в чужом коде.К работе отношусь ответственно. Вот примеры моих работ

http://dive-nc.com/

http://climate-st.ru/