Html css - Верстальщик
Имею опыт работы html- верстальщиком. Html,css - хороший уровень, js jquery- на уровне подключения, но сейчас активно повышаю свои знания, bootstrap 3,4. Кроссбраузерная, адаптивная, валидная вёрстка +. Хорошо разбираюсь в чужом коде.К работе отношусь ответственно. Вот примеры моих работ
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Работу выполнил очень качественно и в срок. Всем рекомендую работать с Александром.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, задача поставленная точно, оплата своевременно, рекомендую.