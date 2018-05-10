dv4

Дмитрий Черкасский dv4

 
41 годРоссия/Новороссийск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка интернет-магазина

    Для сайта https://pravovoe-soprovogdenie.ru необходимо создать Интернет-магазин документов. Интернет магазин должен делаться на отдельном дом. Стилистика Интернет-магазина должна соответствовать сайту [url=https://pravovoe-soprovogdenie.ru/]https://pravovoe-soprovogdenie.ru[/url] (исходники дизайна данного сайта предоставлю). Интернет-магазин по структуре и функциональности должен быть схож ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM специалиста для ведения соц. сетей.

    Необходимо создать, оформить (все делается с нуля) и вести (1 пост в день) соцсеть: VK, FB, Instagramm, Одноклассники. Тематика: продажа шкафов-купе. Наш сайт: шкаф82.рф Материалы на постов (картинки и тематика частично (30%) будут предоставлены, на остальные 70% надо ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработка фото

    Необходимо обработать фото:1) Две фотографии (8611 и 8726, где изображены семьи) поменять фон, сделать глубокую обработку фотографий, возможно добавить какие-то предметы, на усмотрение исполнителя. Изначальный сюжет фотографий - фотофиксация живых поколений одной семьи, которые стоят ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отредактировать имеющийся текст.

    1.     Текст должен быть красиво написан и должно быть желание дочитать его до конца. 2.     По возможности сократить его как можно короче,но при это оставить эмоциональную составляющую текста, которая была заложена автором. 3.     Претендентов много, что бы я смог выбрать, ...

    Редактирование и Корректура49 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка программы на Python + OpenCV

    [b] [/b]Сама программа на Python + библиотека на OpenCV. [b]Программа частично написана,[/b][b]уже реализовано в программе:   [/b]1.            открыл порты для протокола rtsp 2.            чтение и обработка видео 3.            почти полностью сделано последний шаг - распознавание авто  [b]Необходимо сделать:   [/b]1.       Программа должна осуществлять распознавание ...

    PythonOpenCV
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта

    Сайт написан на php +js основа Фреймворк laravelВ сайт необходимо добавить политику конфиденциальности длятрагетенговой рекламы в ВК. Сайт можно скачать здесь: [url=https://cloud.mail.ru/public/31K2/4HVbSgNwb]https://cloud.mail.ru/public/31K2/4HVbSgNwb[/url]В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы исрок. В дальнейшем нужный будут другие работы ...

    PHPJavascript
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта

    Доработка сайта: шкаф82.рф Сайт написан на php +js основа Фреймворк laravel Что необходимо доработать: 1.      В шапку в оглавления надо добавить «видео отзывы» 2.      Сами видео отзывы должны размещаться 1 на экране,остальные должны пролистываться, как физически кнопками (расположить кнопки по бокам отзыва), ...

    PHPJavascriptLaravel
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать и разместить на сайте крутящиеся 3D модели мебели

    Для нашего сайта: шкаф82.рф необходимо нарисовать 3D модели шкафов-купе и разместить их на сайте. Более подробное ТЗ я записал в формате видео ролика, который можно посмотреть здесь: [url=https://youtu.be/TJar9TSa6S4]https://youtu.be/TJar9TSa6S4[/url]   В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы и сроки ...

    3D-модель
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработок программы в Java + OpenCV

    Сама программа уже написана на 80% посмотреть можно здесь: gitclone https://[email protected]/dv4erk/cam-for.gitПрограмма написана на Java + OpenCV, интерфейс наHTML+CSS+JSНеобходимо программу довести до финала.Камеры уже приобретены и установлены для тестированияпрограммы. Камеры беспроводные wi-fi. Что должна делать программа: 1.            ...

    CSSJavaOpenCV
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание программы в Java + OpenCV

    [b]ТЗ написание серверной части программы. [/b]1.      Сама программа на Java + OpenCV, интерфейс на HTML+CSS+JS 2.      Ставится несколько камер по разным углам стоянки логистического центра 3.      Программа должна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий вид стоянки ...

    JavascriptHTMLCSSJavaOpenCV
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание серверной программы

    Необходимо написать серверную программу работающую с изображением с камер наблюдения. Т.з. прилагаю.  В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы и примерные сроки на ее реализацию.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать приложение для работы с мобильными телефонами тел.

    Написать приложение для работы с мобильными телефонами android и IOS.  Для Логистического центра нужна программа, которая будет показывать водителям схематически свободное место для загрузки.  1. С 3-х камер видеонаблюдения взять информацию (будет полный доступ к камерам) и ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка имеющегося сайта

    Необходимо доработать данный сайт http://дпк-терраса.рф ТЗ по доработке прикрепляю вместе с видео наглядно демонстрирующим, как именно надо должно все выглядеть (https://cloud.mail.ru/public/44yf/3Q5Q4MMLg) и каталог товаров которые надо разместить (https://cloud.mail.ru/public/5DmR/2xspRc8TL). Так же прикрепляю сам исходник сайта (https://cloud.mail.ru/public/3EU4/P5DBmLSVV), для того что ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо скопировать сайт

    Необходимо скопировать данный сайт https://supermarketterras.com.ua. И потом внести в него изменения согласно моего тех. задания.  В своем предложении указывайте стоимость копирования сайта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • ЭЦП не подписывает платежки

    На сайте zakupki.gov.ru ЭЦП не подписывает и не публикует платежные поручения и накладные.   Выдает ошибку, которую я прикрепил в задании.  Необходимо устранить данную проблему через ТимВивер.  В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка Яндекс-Маркета

    Необходимо под ключ настроить Яндекс-Маркет для данного сайта [url=http://stroymag-m.ru/]stroymag-m.ru[/url]  В своем предложении указывайте за какое время настроите и стоимость Вашей работы.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать данный сайт [url=http://ab-transfer.com/]ab-transfer.com[/url] только в той части, что касается трансфера.  Сделать ему адаптивную верстку.   В своем предложении указывайте срок и стоимость Вашей работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна программа по поиску лендингов по определенному ключевику

    Нужен шаблон зенопостера, или любая другая программа, которая собирает url сайтов с рекламных блоков яндекс директа, и google adwords по заданным ключевым словам. В своем предложении указываете стоимость работы и срок. Тех. задание по программе. 1.      В программу ...

    Google Ads
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка админ.панели для одностраничника

    Необходимо разработать админ.панель для данного сайта beton-brigada.ru Суть задачи в следующем: 1. Если посетитель заходит на сайт из Москвы, то его регион определяется, как Москва и в шапке сайта пишется: "Бетонные работы любой сложности в Москве", если ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг в Avito

    Необходимо осуществить постинг в Avito тематика - Бетонные работы, регион Крым. В своем предложении указывайте стоимость Вашей услуги.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SashaLapko
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Скопировать сайт
Очень хороший заказчик, задача поставленная точно, оплата своевременно, рекомендую.
Отличный исполнитель. Работу выполнил очень качественно и в срок. Всем рекомендую работать с Александром.
Ответный отзыв
dzhit86
37 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Сверстать интернет-магазин
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Подобные заказчики заставляют расти и улучшать компетенции :) Рад, что приобрел хорошего знакомого и, надеюсь, постоянного заказчика.
Когда рассматривал Дмитрия, как исполнителя проекта, меня смущал его один отрицательный отзыв, но я решил все же рискнуть. В итоге Дмитрий оказался отличным исполнителем, сделал больше, чем от него требовалось. Даже исправил ошибки и недочеты дизайнеров сайта. В общем работу сделал очень качественно и к работе подошел ОЧЕНЬ ответственно. Всем рекомендую работать с данным исполнителем!!!!!!!!
Ответный отзыв
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Дизайн аватар группы ВК
Всё супер, предоставление материалов, постоянно на связи, своевременная оплата. Спасибо за работу)
Очень приятно было работать с Алексеем. По мимо того, что проекты выполнил очень качественно и в срок, так еще и очень приятно было общаться, как со специалистом. Всем рекомендую работать с Алексеем!
Ответный отзыв
olezhek0772
Олег 
51 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото.
Очень приятно было работать с Дмитрием, он сам предложил предоплату, что было очень к стати, ведь большинство заказчиков о предоплате даже слышать не хотят, а как только работа была закончена сразу оплатил оставшуюся часть. Могу с уверенностью сказать что он достойный партнёр и с ним смело можно сотрудничать.
Очень хороший исполнитель! Выполнил все работу очень качественно и в оговоренный срок! Всем рекомендую работать с данным исполнителем!!!!!
Ответный отзыв