Для сайта https://pravovoe-soprovogdenie.ru необходимо создать Интернет-магазин документов. Интернет магазин должен делаться на отдельном дом. Стилистика Интернет-магазина должна соответствовать сайту [url=https://pravovoe-soprovogdenie.ru/]https://pravovoe-soprovogdenie.ru[/url] (исходники дизайна данного сайта предоставлю). Интернет-магазин по структуре и функциональности должен быть схож ...
- Интернет-магазины14 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать, оформить (все делается с нуля) и вести (1 пост в день) соцсеть: VK, FB, Instagramm, Одноклассники. Тематика: продажа шкафов-купе. Наш сайт: шкаф82.рф Материалы на постов (картинки и тематика частично (30%) будут предоставлены, на остальные 70% надо ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо обработать фото:1) Две фотографии (8611 и 8726, где изображены семьи) поменять фон, сделать глубокую обработку фотографий, возможно добавить какие-то предметы, на усмотрение исполнителя. Изначальный сюжет фотографий - фотофиксация живых поколений одной семьи, которые стоят ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт2 года назад
1. Текст должен быть красиво написан и должно быть желание дочитать его до конца. 2. По возможности сократить его как можно короче,но при это оставить эмоциональную составляющую текста, которая была заложена автором. 3. Претендентов много, что бы я смог выбрать, ...Редактирование и Корректура49 заявокЗакрыт3 года назад
[b] [/b]Сама программа на Python + библиотека на OpenCV. [b]Программа частично написана,[/b][b]уже реализовано в программе: [/b]1. открыл порты для протокола rtsp 2. чтение и обработка видео 3. почти полностью сделано последний шаг - распознавание авто [b]Необходимо сделать: [/b]1. Программа должна осуществлять распознавание ...Закрыт3 года назад
Сайт написан на php +js основа Фреймворк laravelВ сайт необходимо добавить политику конфиденциальности длятрагетенговой рекламы в ВК. Сайт можно скачать здесь: [url=https://cloud.mail.ru/public/31K2/4HVbSgNwb]https://cloud.mail.ru/public/31K2/4HVbSgNwb[/url]В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы исрок. В дальнейшем нужный будут другие работы ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Доработка сайта: шкаф82.рф Сайт написан на php +js основа Фреймворк laravel Что необходимо доработать: 1. В шапку в оглавления надо добавить «видео отзывы» 2. Сами видео отзывы должны размещаться 1 на экране,остальные должны пролистываться, как физически кнопками (расположить кнопки по бокам отзыва), ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Для нашего сайта: шкаф82.рф необходимо нарисовать 3D модели шкафов-купе и разместить их на сайте. Более подробное ТЗ я записал в формате видео ролика, который можно посмотреть здесь: [url=https://youtu.be/TJar9TSa6S4]https://youtu.be/TJar9TSa6S4[/url] В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы и сроки ...3D-графика8 заявокЗакрыт3 года назад
Сама программа уже написана на 80% посмотреть можно здесь: gitclone https://[email protected]/dv4erk/cam-for.gitПрограмма написана на Java + OpenCV, интерфейс наHTML+CSS+JSНеобходимо программу довести до финала.Камеры уже приобретены и установлены для тестированияпрограммы. Камеры беспроводные wi-fi. Что должна делать программа: 1. ...Закрыт3 года назад
[b]ТЗ написание серверной части программы. [/b]1. Сама программа на Java + OpenCV, интерфейс на HTML+CSS+JS 2. Ставится несколько камер по разным углам стоянки логистического центра 3. Программа должна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий вид стоянки ...Закрыт3 года назад
Необходимо написать серверную программу работающую с изображением с камер наблюдения. Т.з. прилагаю. В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы и примерные сроки на ее реализацию.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать приложение для работы с мобильными телефонами android и IOS. Для Логистического центра нужна программа, которая будет показывать водителям схематически свободное место для загрузки. 1. С 3-х камер видеонаблюдения взять информацию (будет полный доступ к камерам) и ...Мобильные приложения12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать данный сайт http://дпк-терраса.рф ТЗ по доработке прикрепляю вместе с видео наглядно демонстрирующим, как именно надо должно все выглядеть (https://cloud.mail.ru/public/44yf/3Q5Q4MMLg) и каталог товаров которые надо разместить (https://cloud.mail.ru/public/5DmR/2xspRc8TL). Так же прикрепляю сам исходник сайта (https://cloud.mail.ru/public/3EU4/P5DBmLSVV), для того что ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо скопировать данный сайт https://supermarketterras.com.ua. И потом внести в него изменения согласно моего тех. задания. В своем предложении указывайте стоимость копирования сайта.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
На сайте zakupki.gov.ru ЭЦП не подписывает и не публикует платежные поручения и накладные. Выдает ошибку, которую я прикрепил в задании. Необходимо устранить данную проблему через ТимВивер. В своем предложении указывайте стоимость Вашей работыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо под ключ настроить Яндекс-Маркет для данного сайта [url=http://stroymag-m.ru/]stroymag-m.ru[/url] В своем предложении указывайте за какое время настроите и стоимость Вашей работы.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо скопировать данный сайт [url=http://ab-transfer.com/]ab-transfer.com[/url] только в той части, что касается трансфера. Сделать ему адаптивную верстку. В своем предложении указывайте срок и стоимость Вашей работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен шаблон зенопостера, или любая другая программа, которая собирает url сайтов с рекламных блоков яндекс директа, и google adwords по заданным ключевым словам. В своем предложении указываете стоимость работы и срок. Тех. задание по программе. 1. В программу ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать админ.панель для данного сайта beton-brigada.ru Суть задачи в следующем: 1. Если посетитель заходит на сайт из Москвы, то его регион определяется, как Москва и в шапке сайта пишется: "Бетонные работы любой сложности в Москве", если ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо осуществить постинг в Avito тематика - Бетонные работы, регион Крым. В своем предложении указывайте стоимость Вашей услуги.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад