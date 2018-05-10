Когда рассматривал Дмитрия, как исполнителя проекта, меня смущал его один отрицательный отзыв, но я решил все же рискнуть. В итоге Дмитрий оказался отличным исполнителем, сделал больше, чем от него требовалось. Даже исправил ошибки и недочеты дизайнеров сайта. В общем работу сделал очень качественно и к работе подошел ОЧЕНЬ ответственно. Всем рекомендую работать с данным исполнителем!!!!!!!!