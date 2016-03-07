Обработка фото.

Очень приятно было работать с Дмитрием, он сам предложил предоплату, что было очень к стати, ведь большинство заказчиков о предоплате даже слышать не хотят, а как только работа была закончена сразу оплатил оставшуюся часть. Могу с уверенностью сказать что он достойный партнёр и с ним смело можно сотрудничать.