Вырезать девушку и ювелирное украшение с фона, прислать .Png

Задача:

Для изготовления баннера необходимо получить изображения на прозрачном фоне. Необходимо максимально качественно вырезать с фона девушку. Волосы, одежда, все должно быть нетронуто, и ювелирное украшение, немного отредактировать яркость и прочие показатели, чтобы получить "вкусную" картинку.

Для начала 2 изображения:

Девушка - https://yadi.sk/d/YrDg3h8upv47a

Ювелирное украшение - https://yadi.sk/i/HQyFmzXepv48V

Сделать нужно в ближайшее время, проект очень срочный

От исполнителя в заявке жду стоимость и срок, возможность приступить сейчас и пару примеров по аналогичной работе из портфолио!