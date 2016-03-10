Вырезать девушку и ювелирное украшение с фона, прислать .Png

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки239 просмотров

Задача:

Для изготовления баннера необходимо получить изображения на прозрачном фоне. Необходимо максимально качественно вырезать с фона девушку. Волосы, одежда, все должно быть нетронуто, и ювелирное украшение, немного отредактировать яркость и прочие показатели, чтобы получить "вкусную" картинку.

Для начала 2 изображения:

Девушка - https://yadi.sk/d/YrDg3h8upv47a 

Ювелирное украшение - https://yadi.sk/i/HQyFmzXepv48V

Сделать нужно в ближайшее время, проект очень срочный

От исполнителя в заявке жду стоимость и срок, возможность приступить сейчас и пару примеров по аналогичной работе из портфолио!

9 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eVil31337
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$9
1 день
Спасибо! Очень срочно, буквально ночью выручил меня с проектом, рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eVil31337
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад