Обработка пейзажных фотографий.

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки382 просмотра

Необходимо обработать около 55 пейзажных фотографий отснятых в формате RAW.

9 лет назад
dv4
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров