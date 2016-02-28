Необходимо воссоздать аналогичные изображения. Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это ...
Отделить изображение от фона
В приложении красным обведено, какие части мне нужны. Исходник будет нужен в слоях, каждая из трех необходимых частей на отдельном слое.
Оплата в рублях на вебмани или карту Сбербанка. В заявке проставляйте "окончательно", срок, сумму. Если что-то не проставлено- игнорирую или удаляю. Экономьте свое и мое время.
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