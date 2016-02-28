Отделить изображение от фона

В приложении красным обведено, какие части мне нужны. Исходник будет нужен в слоях, каждая из трех необходимых частей на отдельном слое.

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