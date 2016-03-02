Обработка изображений

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Завершен21 заявка419 просмотров

Треубется сделать картинки цепочек для интернет-магазина (порядка 700 картинок). Картинки рисовать заново не нужно, так как исходники уже есть - они находятся на сайте (нужно их сохранять прямо с сайта, из каталога товаров).

Что требуется:

- скачать картинки непосредственно с сайта

- обработать их так, как в примере в приложении

- внести небольшие, простые изменения (убрать пробу, поработать с цветом, например)

- формат изображения 1000*1000- длина цепочки на картинке с сайта меньше, поэтому нужно их дорисовать/доштамповать и прочее

- картинки должны быть в хорошем качестве

- картинки нужны в формате psd и jpg, можно все в одном файле

- названия оставить такими же, как на сайте

Чтобы понять, подходите ли Вы нам, сделайте, как пример, вот эту цепочку https://goo.gl/CfoK1v и киньте ее в личку.

Укажите, пожалуйста, цену и сроки выполнения работы.

9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dirol00
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$25
3 дня
Отличная работа, спасибо!
Спасибо. Приятное сотрудничество,хорошо поставленная задача, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Dirol00
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад