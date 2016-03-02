Создание сайтов, сопровождение, наполнение,работа в Wordpress,Photoshop.

Занимаюсь созданием сайтов, нахожусь в постоянном поиске новых интересных идей. Считаю что путь к успеху лежит через непрерывное обучение и старательную работу. Всегда открыт к диалогу и обсуждению проекта. Активный пользователь Photoshop,фотограф. Образование- инженер по эксплуатации авиационных двигателей и планеров.Равотаю а авиации,а главные принципы человека,работающего в авиационной сфере-это надежность,безопасность,точность и пунктуальность.