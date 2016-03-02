Создание сайтов, сопровождение, наполнение,работа в Wordpress,Photoshop.
Занимаюсь созданием сайтов, нахожусь в постоянном поиске новых интересных идей. Считаю что путь к успеху лежит через непрерывное обучение и старательную работу. Всегда открыт к диалогу и обсуждению проекта. Активный пользователь Photoshop,фотограф. Образование- инженер по эксплуатации авиационных двигателей и планеров.Равотаю а авиации,а главные принципы человека,работающего в авиационной сфере-это надежность,безопасность,точность и пунктуальность.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
8 лет назад
Все сделал очень быстро и качественно. Советую общаться. Спасибо
Ответный отзыв
Рекомендую. Все четко, без проблем.
$1
10 баллов
8 лет назад
Все сделал хорошо!
Ответный отзыв
Все быстро и четко, рекомендую!
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо. Приятное сотрудничество,хорошо поставленная задача, оплата в срок.