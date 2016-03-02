Dirol00

Константин Шапошников Dirol00

 
34 годаРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов, сопровождение, наполнение,работа в Wordpress,Photoshop.

Занимаюсь созданием сайтов,  нахожусь в постоянном поиске новых интересных идей. Считаю что путь к успеху лежит через непрерывное обучение и старательную работу. Всегда открыт к диалогу и обсуждению проекта. Активный пользователь  Photoshop,фотограф. Образование- инженер по эксплуатации авиационных двигателей и планеров.Равотаю а авиации,а главные принципы человека,работающего в авиационной сфере-это надежность,безопасность,точность и пунктуальность.

WordPressPhotoshop
Отзывы заказчиков
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$4
10 баллов
8 лет назад
Из JPG в PSD
Все сделал очень быстро и качественно. Советую общаться. Спасибо
Рекомендую. Все четко, без проблем.
Ответный отзыв
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
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Все сделал хорошо!
Все быстро и четко, рекомендую!
Ответный отзыв
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Обработка изображений
Отличная работа, спасибо!
Спасибо. Приятное сотрудничество,хорошо поставленная задача, оплата в срок.
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