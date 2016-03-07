Обработать фотографии упаковок кофе

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Завершен8 заявок411 просмотров

Здравствуйте.

Фото рендера прикрепил. С этих фото нужно сделать что-то на подобии этого

https://studio.envato.com/explore/design-graphics-other/22243-professional-packaging-design Фото номер 4 предоставлю без размытия. В некоторых рендерах проблемы с перспективой, нужно поправить. Интересуют цена и сроки за обработку всех фото. Спасибо.

9 лет назад
shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
3 дня
Игорь, еще раз спасибо за проделанную Вами работу. Все именно так, как я хотел) Заказчики, это – профессионал. Можете полностью доверять ему свои проекты)
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, быстрая оплата. Тарас, спасибо за проект! Мои рекомендации!!! Буду рад новым совместным проектам!

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gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад