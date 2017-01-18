Надо изменить цвет на фото с серебристого на бронзовый

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Завершен13 заявок493 просмотра

Надо у дровницы с серебристыми потертостями (фото №1)

изменить цвет на бронзовые потертости  (приложены 2 фото с бронзовым цветом).

Т.е. на фото №1 должен быть цвет изделия как на фото №2 и №3.

Ваши предложения по цене и срокам?

9 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Moments_team
Юрий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Moments_team
Юрий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад