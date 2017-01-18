Надо изменить цвет на фото с серебристого на бронзовый

Надо у дровницы с серебристыми потертостями (фото №1)

изменить цвет на бронзовые потертости (приложены 2 фото с бронзовым цветом).

Т.е. на фото №1 должен быть цвет изделия как на фото №2 и №3.

Ваши предложения по цене и срокам?