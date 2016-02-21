Профессиональная обработка и ретушь фотографий на заказ
Цифровая ретушь и восстановление изображений необходимо практически каждому уважающему свое время хорошему фотографу. Это придает изображению более профессиональный вид и повышает продаваемость. Мы специализируемся на профессиональной обработке цифровых фотографий.
Moments team— это профессиональная обработка и восстановление цифровых фотографий. С опытом более 5 лет, наша команда ретушеров предлагает доступную, высококвалифицированную обработку цифровых изображений на заказ по приятной цене.
Портфолио
- Ретушь одежды111 просмотров
- Ретушь одежды101 просмотр
- Предметная ретушь124 просмотра
- Художественная обработка фото114 просмотров
- Художественная обработка фото127 просмотров
- Художественная обработка фото107 просмотров
- Beauty ретушь107 просмотров
- Fashion ретушь114 просмотров
- Fashion ретушь113 просмотров
- Свадебная обработка фото232 просмотра
- Свадебная обработка фото146 просмотров
- Fashion ретушь102 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!