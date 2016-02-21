Moments_team

Юрий Moments_team

 
32 годаУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная обработка и ретушь фотографий на заказ

Цифровая ретушь и восстановление изображений необходимо практически каждому уважающему свое время хорошему фотографу. Это придает изображению более профессиональный вид и повышает продаваемость. Мы специализируемся на профессиональной обработке цифровых фотографий.

Moments team— это профессиональная обработка и восстановление цифровых фотографий. С опытом более 5 лет, наша команда ретушеров предлагает доступную, высококвалифицированную обработку цифровых изображений на заказ по приятной цене.

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Отзывы заказчиков
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Надо изменить цвет на фото с серебристого на бронзовый
Отзыв недоступен.
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