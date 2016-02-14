Сделать приглашение на свадьбу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка476 просмотров

Сделать дизайн приглашения на свадьбу.

Нужно сделать три варианта.

Для примера прикреплено приглашение на свадьбу наших знакомых, мне нужно что-то такое же аккуратное.

Текст приглашения и фотографию я пришлю исполнителю позже.

Можно сделать на одной стороне только фотографию и имена, а на оборотной стороне всю информацию. Но можно сделать и так как в прикрепленном примере.

Готов ответить на возможные вопросы со стороны потенциальных исполнителей.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ Paypal, Western Union или Moneygram.

9 лет назад
sen4ik
Артур 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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