есть фото на ней скрыт в паинт текст и картинки если можно убрать это всё и оставить текст тоже самое фото только размыто если можно убрать с неё это эфект
Сделать приглашение на свадьбу
Сделать дизайн приглашения на свадьбу.
Нужно сделать три варианта.
Для примера прикреплено приглашение на свадьбу наших знакомых, мне нужно что-то такое же аккуратное.
Текст приглашения и фотографию я пришлю исполнителю позже.
Можно сделать на одной стороне только фотографию и имена, а на оборотной стороне всю информацию. Но можно сделать и так как в прикрепленном примере.
Готов ответить на возможные вопросы со стороны потенциальных исполнителей.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ Paypal, Western Union или Moneygram.
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