Сделать приглашение на свадьбу

Сделать дизайн приглашения на свадьбу.

Нужно сделать три варианта.

Для примера прикреплено приглашение на свадьбу наших знакомых, мне нужно что-то такое же аккуратное.

Текст приглашения и фотографию я пришлю исполнителю позже.

Можно сделать на одной стороне только фотографию и имена, а на оборотной стороне всю информацию. Но можно сделать и так как в прикрепленном примере.

Готов ответить на возможные вопросы со стороны потенциальных исполнителей.

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