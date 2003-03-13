Требуется отредактировать 1000 фотографий. Цена за 1 фото 15 рублей. Подробности расскажу лично.
Обработка фотографии в фотошопе
Необходимо разработать индивидуальный (яркий) дизайн для торговой точки (ювелирная мастерская, ремонт часов) и "наложить" на фотографию. Выделить, как говориться из толпы. Материал можно взять с сайта www.cleanin-g.ru (стилистика фиолетово-черный)
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