Обработка фотографии в фотошопе

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок273 просмотра

Необходимо разработать индивидуальный (яркий) дизайн для торговой точки (ювелирная мастерская, ремонт часов) и "наложить" на фотографию. Выделить,  как говориться из толпы. Материал можно взять с сайта  www.cleanin-g.ru (стилистика фиолетово-черный)

9 лет назад
kotiara83
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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