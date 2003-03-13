Обработка картинок

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Закрыт17 заявок252 просмотра

Здравствуйте, требуется обработка фотографий пример отображения http://www.autocompas.ru/cat1/sistema-zazhiganiya/toyota/corolla/

К выполнению, достаточно большое количество, поэтому просьба указывать минимальную стоимость работы за шт и в рублях РФ.

9 лет назад
Autocompas
Вячеслав 
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад