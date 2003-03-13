Требуется отредактировать 1000 фотографий. Цена за 1 фото 15 рублей. Подробности расскажу лично.
Обработка картинок
Здравствуйте, требуется обработка фотографий пример отображения http://www.autocompas.ru/cat1/sistema-zazhiganiya/toyota/corolla/
К выполнению, достаточно большое количество, поэтому просьба указывать минимальную стоимость работы за шт и в рублях РФ.
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