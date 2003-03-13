Требуется отредактировать 1000 фотографий. Цена за 1 фото 15 рублей. Подробности расскажу лично.
Экшн обработки фото
Полный комплект файлов картинок лежит на гугл-диске здесь: goo.gl/d7pJOC
1) Есть фото (original.jpg),
2) есть грубая png-вырезка лица, которую можно использовать, как маску для выделения из исходника фота лица (mask.png) и получения более аккуратной маски.
Требуется сделать обработку фото аналогично примеру (result-result.jpg) путём типовых действий и подготовить готовый фотошоп-экшн для повтора действий на любой другой аналогичной паре фото + маска. Оригинал фото, из которого сделан пример прилагается (result-original.jpg)
Обратите внимание!
Маска, которая даётся, – это фактически просто маска. Использовать её как изображение не надо. Пусть экшн на её основе делает выделение из оригинала и использует его. Маска – это испорченный кусок изображения.
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