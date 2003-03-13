Экшн обработки фото

Полный комплект файлов картинок лежит на гугл-диске здесь: goo.gl/d7pJOC

1) Есть фото (original.jpg),

2) есть грубая png-вырезка лица, которую можно использовать, как маску для выделения из исходника фота лица (mask.png) и получения более аккуратной маски.

Требуется сделать обработку фото аналогично примеру (result-result.jpg) путём типовых действий и подготовить готовый фотошоп-экшн для повтора действий на любой другой аналогичной паре фото + маска. Оригинал фото, из которого сделан пример прилагается (result-original.jpg)

Обратите внимание!

Маска, которая даётся, – это фактически просто маска. Использовать её как изображение не надо. Пусть экшн на её основе делает выделение из оригинала и использует его. Маска – это испорченный кусок изображения.