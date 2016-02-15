Обработать фото диджея, которое будет использовано в афише

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок530 просмотров
#1$2

Это фото для портфолио диджея играющего техно. То есть это андеграунд. В итоге по стилю должно получиться как на обложке журнала или дорогой афише. В принципе именно ради афиши для крутого клуба это все и делается сейчас. в общем, должно получиться очень стильно и брутально. Отдельная просьба сравнять цвет лица и шеи и сделать незаметным макияж.

Ссылка на RAW файл https://dropmefiles.com/pf36e

Срок проведения конкурса до 14.02.2016

9 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

ksenia-s94
Ксения 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
#1
Задачу исполнительница схватила на лету ) Очень доволен.
Приятный, коммуникабельный заказчик, оплата быстрая. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

ksenia-s94
Ксения 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
#1