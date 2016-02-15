Требуется отредактировать 1000 фотографий. Цена за 1 фото 15 рублей. Подробности расскажу лично.
Обработать фото диджея, которое будет использовано в афише
Это фото для портфолио диджея играющего техно. То есть это андеграунд. В итоге по стилю должно получиться как на обложке журнала или дорогой афише. В принципе именно ради афиши для крутого клуба это все и делается сейчас. в общем, должно получиться очень стильно и брутально. Отдельная просьба сравнять цвет лица и шеи и сделать незаметным макияж.
Ссылка на RAW файл https://dropmefiles.com/pf36e
Срок проведения конкурса до 14.02.2016
Победитель конкурса
Похожие заказы
- $230Обработка фотографий167 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, требуется обработка фотографий пример отображения http://www.autocompas.ru/cat1/sistema-zazhiganiya/toyota/corolla/ К выполнению, достаточно большое количество, поэтому просьба указывать минимальную стоимость работы за шт и в рублях РФ.Закрыт9 лет назад
- $10
Есть фотографии продукции без фона (деревянная мебель). Нужно подобрать фон и гармонично вставить в него нашу продукцию. Пример того, что хотелось бы во вложении (файл demo-logo.jpg стол в интерьере загородного дома). ...Завершен9 лет назад
У меня есть фото домов, квартир мне на фотки нужно наносить картинки. очередность фото такая же. Блок называется 100% True protection защита от пауков. ...Обработка фотографий6 заявокЗакрыт9 лет назад
Убрать подпись. Оставить только штамп. Фон прозрачный. исходник jpgЗавершен9 лет назад
- $15
дизайн фото для фона сайта. + небольшой дизайн, подбор. 6 фото для .иконок. размещение на сайт. подборка. небольшая работа. фотошоп фото. размещение на фон сайта. оплата. 15$Обработка фотографий11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день! Нащелкали фотографий, теперь нужно украсить как их, так и модель:) В архиве все нащелканные фото. На выходе мне нужно 8 фото, по две каждого свитера -вид спереди в полный рост, вид сзади ...Завершен9 лет назад