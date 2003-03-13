Создать фотографии , обработка монтаж, для домашней страницы сайта.

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Закрытнет заявок111 просмотров

Тематика интернет магазина спортивное питание.

Нужно два фото для главных страниц сайта, одно в тёмных тонах, второе в светлых.

Только фотографии без дополнительной графики ( лого, цыфры, надписи не нужны)

Готовые фото желательно сохранить в оригинальных размерах исходников.

Образец прилагаю, точной привязки к образцу не обязательно, на Ваше усмотрение что то похожее.

Жду Вашей оценки работы.

Игорь.

9 лет назад
ryhpez
Игорь 
53 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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