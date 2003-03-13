Добрый день! Нащелкали фотографий, теперь нужно украсить как их, так и модель:) В архиве все нащелканные фото. На выходе мне нужно 8 фото, по две каждого свитера -вид спереди в полный рост, вид сзади ...
Создать фотографии , обработка монтаж, для домашней страницы сайта.
Тематика интернет магазина спортивное питание.
Нужно два фото для главных страниц сайта, одно в тёмных тонах, второе в светлых.
Только фотографии без дополнительной графики ( лого, цыфры, надписи не нужны)
Готовые фото желательно сохранить в оригинальных размерах исходников.
Образец прилагаю, точной привязки к образцу не обязательно, на Ваше усмотрение что то похожее.
Жду Вашей оценки работы.
Игорь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо обработать в фотошопе 50 логотипов брендов по единый размер ширина 155, а высоту нужно будет определиться исходя из большинства логотипов (во вложении бренды которые нужно обработать). От Вас просьба цена и ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно обтравить порядка 100 фото рюкзаков. На выходе нужен пнг с прозрачным фоном, фото не обрезаем, размер и цвет не меняем, нужна только обтравка. Прилагаю тестовое задание. От Вас цена за 1 фото ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть изображение, так скажем не очень хорошего качества. Нужно с ним поработать, именно отрисовать его, таким образом, чтобы была возможность распечатать его на баннер 2 на 3 метра , а также ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем доброго времени суток. Мне необходимо в течении 7 дней обработать 10 фотографий среднего качества до качественных красочных фото. А также создать из них красивый коллаж, чтобы его можно было распечатать в большом формате ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Наложить на фото водяной знак. Замазать лица. Всего 200 штук. Оставляйте заявки, кто готов помочь.Обработка фотографий48 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать ручную вырезку поместив на белый фон для примерно 2000 товаров. Архив с примерами товаров по ссылке: www.aboutww2militaria.com/MAIN_VIEW.zip Более подробное описание в прикреплённом документе. Оплата поэтапная, прошу указать ...Обработка фотографий57 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть красиво оформленный коллаж, в который я сейчас хочу внести изменения. Задача: красиво оформить новый коллаж, как это было сделано ранее. Образец старого коллажа для примера прикладываю к заданию. Все исходные фото имеются и ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Товары по здоровому питанию нужно подкорректировать иногда яркость, контраст, но основная задача вырезать качественно и ставить на белый фон. Всего 20 товаров. От исполнителя стоимость за шт и примеры работОбработка фотографий18 заявокЗакрыт9 лет назад