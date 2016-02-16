Создание логотипа для кафе - бутик. Логотип для кофе бизнесса.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Тематика интернет магазина спортивное питание. Нужно два фото для главных страниц сайта, одно в тёмных тонах, второе в светлых. Только фотографии без дополнительной графики ( лого, цыфры, надписи не нужны) Готовые фото желательно сохранить в ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тематика интернет магазина спортивное питание. Нужно два фото для главных страниц сайта, одно в тёмных тонах, второе в светлых. Только фотографии без дополнительной графики ( лого, цыфры, надписи не нужны) Готовые фото желательно сохранить в ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика интернет магазина спортивное питание. Нужно два фото для главных страниц сайта, одно в тёмных тонах, второе в светлых. Только фотографии без дополнительной графики ( лого, цыфры, надписи не нужны) Готовые фото желательно сохранить в оригинальных размерах исходников. Образец ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт8 лет назад