ryhpez

Игорь ryhpez

 
51 годУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Создание логотипа для кафе - бутик.
Спасибо Игорю за возможность проявить себя в интересной задаче. Все прошло хорошо. Рекомендую
Профессиональный, талантливый дизайнер ! Несколько разных вариантов проекта. Всегда на связи. Работа сделана очень качественно и быстро ! Рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создать фотографии , обработка монтаж, для домашней страницы сайта.
Приятно было поработать. Задача поставлена четко, оплата осуществлена вовремя. Спасибо.
Качественно, быстро, адекватные цены, профессиональный подход к работе. РЕКОМЕНДУЮ !
Ответный отзыв