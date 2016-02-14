ksenia-s94

Ксения ksenia-s94

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Уникальный дизайн любой сложности и направления

Если Вам необходимо разработать уникальный красивый логотип, фирменный стиль или дизайн интерьера, обращайтесь ко мне! Доступно и качественно выполню работу в установленный срок, учитывая Ваши пожелания! 

Отзывы заказчиков

Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод фразы ~50 символов с русского на английский.
Честная победа! Перевод красивый, без желания "пересказать слоган своими словами" как делали многие участники.
Отличный заказчик! Оплата в срок, конкурс прошел быстро, а задание было чётко поставлено! Спасибо)
Ответный отзыв
chebacheba
54 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Эмблема для клуба собаководства
Очень профессионально, быстро, четко. Прекрасно понимает, что необходимо в результате. Легкая и интеллигентная в общении. С уверенностью рекомендую.
Отличная заказчица, приятная в общении и четко ставит перед исполнителем задачи! Конкурс прошел быстро, рекомендую! Спасибо)
Ответный отзыв
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Обработать фото диджея, которое будет использовано в афише
Задачу исполнительница схватила на лету ) Очень доволен.
Приятный, коммуникабельный заказчик, оплата быстрая. Рекомендую)
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