Уникальный дизайн любой сложности и направления
Если Вам необходимо разработать уникальный красивый логотип, фирменный стиль или дизайн интерьера, обращайтесь ко мне! Доступно и качественно выполню работу в установленный срок, учитывая Ваши пожелания!
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Портфолио
- Синемаграфия на сайт324 просмотра
- Интерьер квартиры в стиле INDUSTRIAL335 просмотров
- Визуализация собственного проекта зоны отдыха305 просмотров
- Фирменный стиль для эко-клуба "Джо & Санчес"408 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Честная победа! Перевод красивый, без желания "пересказать слоган своими словами" как делали многие участники.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата в срок, конкурс прошел быстро, а задание было чётко поставлено! Спасибо)
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень профессионально, быстро, четко. Прекрасно понимает, что необходимо в результате. Легкая и интеллигентная в общении. С уверенностью рекомендую.
Ответный отзыв
Отличная заказчица, приятная в общении и четко ставит перед исполнителем задачи! Конкурс прошел быстро, рекомендую! Спасибо)
$2
10 баллов
9 лет назад
Задачу исполнительница схватила на лету ) Очень доволен.
Ответный отзыв
Приятный, коммуникабельный заказчик, оплата быстрая. Рекомендую)