Обработать лицо воскового человека на фото, придав реалистичность

Есть фото рядом с восковой фигурой. Нужно придать её лицу максимальную реалистичность, добавив возможно легкий румянец/загар (было жаркое лето, см. человека рядом), и что еще нужно, но при этом чтобы не было заметно никаких следов фотошопа.

Конечная цель - сделать лицо фигуры не отличимым от реального человека, стоящего рядом с живым человеком.

Естественно у актера лицо должно быть совсем не таким красным и загорелым, но должны быть все признаки живого человека.

Просьба браться за задание, только если Вы абсолютно уверен в результате. За шараж платить не буду.

Цена работы: 150р. Это не мало, хочу увидеть очень хороший результат.

С уважением.