Обработка фотографий.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт132 заявки1332 просмотра

Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт.

Фотографии уже проявленные и кадрированные.

Требуется сделать:

  • Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)
  • Осветлить подглазные мешки(если есть)
  • Отбелить зубки(если видно зубы)
Обработка достаточно простая.

Текстуру кожи и волосы трогать не нужно. 

Пример исходника и конечного результат во вложении.

Стоимость за фото до 5 руб.

9 лет назад
tulumba
Ксения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров