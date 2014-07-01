tulumba

Ксения tulumba

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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  • Цветокоррекция фото

    Нужно сделать цветкор и кадрировать 100-300 фото(зависит от цены) Фото сняты со студийным светом, порциями по 20-25 шт в 1 локации с 1 схемой света. В заявке обязательно указывайте стоимость за 1 фото и сроки.

    Обработка фотографий70 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фото

    Есть 90 фото. Дети 6-7 лет Нужно: - Проявить рав и кадрировать - Дополнительно обработать 30 портретов, уменьшить подглазные, убрать синячки. Так как это дети, кожа обычно чистая и нечего сложного делать не нужно.

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработать несколько студийных съемок. В каждой съемке: 10 фото просто цветкор. 4 фото ретушь и красивое тонирование. Портреты максимум поясные, так что hi-end ретуши не нужно. Присылайте стоимость за съемку и срок. PS Прикрепила пару до/после, чтобы обрисовать глубину обработки)))

    Обработка фотографий48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото.

    Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Требуется сделать: [list][*]Проявка[*]Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)[*]Осветлить подглазные мешки(если есть)[*]Отбелить зубки(если видно зубы)[/list]Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не нужно.  Стоимость за фото до 6 руб.

    Обработка фотографий64 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото

    Требуется выполнить конвертацию из RAW и кадрирование. Заказы от 50 до 300 фото. В фотошоп залезать не нужно. Ретушь не нужна. Скину дня примера несколько серий с xmp чтобы понять мой стиль обработки. Если сработаемся заказы будут еще. Стоимость за ...

    Photoshop
    Обработка фотографий35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка фотографий.

    Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Фотографии уже проявленные и кадрированные. Требуется сделать: [list][*]Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть) [*]Осветлить подглазные мешки(если есть) [*]Отбелить зубки(если видно зубы)[/list]Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не нужно.  Пример исходника ...

    Обработка фотографий132 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переработать дизайн для фотокниг

    Нужно переработать дизайн обложки и 1 разворота фото книги. Есть psd с разметкой. Пример существующий обложки во вложении. Нужно сделать в том же стиле но с другими человечками. Человечки должны быть на тему школы. Например с ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать открытку и флаер

    Нужно сверстать не сложную открытку А6 и флаер 13/ А4 Картинки для флаера есть для открытки нужно или нарисовать 1 или найти типа http://www.psmasters.ru/tags/%F0%E8%F1%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%EA%E8/ нужно срочно

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется создать сайт: Дизайн Структура Админка Сайт аналог http://www.chefmarket.ru/ Для рассмотрения заявки нужна следующая информация Срок Цена Примеры работ Возможности админки

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн брошюры

    Нужна брошюра о продукции. Фирменный стиль есть. Нужно обработать фото мебели, заменить на них фон и сверстать брошюру.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Gif баннер

    Нужно срочно сделать 2 банера. Размеры 200*100.

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать gif баннер

    $10

    Нужен баннер. Картинки из раздела http://mebelshop-spb.ru/index.php?mode=catalog&amp;id=619. Текст что то типа "Супер цены на столы трансформеры" Cрок сегодня Wена до 10$

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Обтравка фото
Оплата моментом,четко поставленная задача! Спасибо за обращение! Рекомендую!!!)
Женя сделал все очень быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
4 года назад
Обтравить и вставить на фон
Быстрая оплата,понятное тех задание,всегда онлайн! Советую!
Все сделано быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Ретушь 20 фото
Хороший заказчик, рекомендую!
Все сделано быстро, качественно и в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
aleksg
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Специалист по обработке фотографий
+
Очень вежливый человек и качественная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
shallena
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Наполнение контентом
Отличный заказчик. Рекомендую к работе!
Все очень быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв