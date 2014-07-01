Требуется выполнить конвертацию из RAW и кадрирование. Заказы от 50 до 300 фото. В фотошоп залезать не нужно. Ретушь не нужна. Скину дня примера несколько серий с xmp чтобы понять мой стиль обработки. Если сработаемся заказы будут еще. Стоимость за ...