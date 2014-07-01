Нужно сделать цветкор и кадрировать 100-300 фото(зависит от цены) Фото сняты со студийным светом, порциями по 20-25 шт в 1 локации с 1 схемой света. В заявке обязательно указывайте стоимость за 1 фото и сроки.
Ксения tulumbatulumba
- Обработка фотографий70 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 90 фото. Дети 6-7 лет Нужно: - Проявить рав и кадрировать - Дополнительно обработать 30 портретов, уменьшить подглазные, убрать синячки. Так как это дети, кожа обычно чистая и нечего сложного делать не нужно.Обработка фотографий19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вставить человека на однородный фон 3 человек.Завершен4 года назад
Есть дизайн обложки созданный в Crello. Нужно повторить его в psd и сверстать внутренний разворот на основе этого дизайна. Для экономии времени, указывайте сразу стоимость и срок.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вставить человека на однородный фон 30 человек. Пример во вложенииЗавершен4 года назад
Нужно сделать так, чтобы на скамейке остался только один мужчина в белой рубашке или обтравить его и перенести на другой фон.Обработка фотографий36 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно убрать с фото микроволновку и кулер. Не на всех фото микроволновка пересекается с головой.Завершен6 лет назад
Требуется обработать несколько студийных съемок. В каждой съемке: 10 фото просто цветкор. 4 фото ретушь и красивое тонирование. Портреты максимум поясные, так что hi-end ретуши не нужно. Присылайте стоимость за съемку и срок. PS Прикрепила пару до/после, чтобы обрисовать глубину обработки)))Обработка фотографий48 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Требуется сделать: [list][*]Проявка[*]Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)[*]Осветлить подглазные мешки(если есть)[*]Отбелить зубки(если видно зубы)[/list]Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не нужно. Стоимость за фото до 6 руб.Обработка фотографий64 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется выполнить конвертацию из RAW и кадрирование. Заказы от 50 до 300 фото. В фотошоп залезать не нужно. Ретушь не нужна. Скину дня примера несколько серий с xmp чтобы понять мой стиль обработки. Если сработаемся заказы будут еще. Стоимость за ...Обработка фотографий35 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Фотографии уже проявленные и кадрированные. Требуется сделать: [list][*]Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть) [*]Осветлить подглазные мешки(если есть) [*]Отбелить зубки(если видно зубы)[/list]Обработка достаточно простая. Текстуру кожи и волосы трогать не нужно. Пример исходника ...Обработка фотографий132 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно переработать дизайн обложки и 1 разворота фото книги. Есть psd с разметкой. Пример существующий обложки во вложении. Нужно сделать в том же стиле но с другими человечками. Человечки должны быть на тему школы. Например с ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать не сложную открытку А6 и флаер 13/ А4 Картинки для флаера есть для открытки нужно или нарисовать 1 или найти типа http://www.psmasters.ru/tags/%F0%E8%F1%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%EA%E8/ нужно срочноДизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен плакат формата А3 Фирменный стиль есть Изображений не нужно Текст есть Нужно срочноДизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно внести изменения в самописную CMS. Старый разработчик пропал и полностью переделывать сайт не хочетсяСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт: Дизайн Структура Админка Сайт аналог http://www.chefmarket.ru/ Для рассмотрения заявки нужна следующая информация Срок Цена Примеры работ Возможности админкиСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оптимизация сайта под низкочастотные запросы.Запросы равны названию товаров размещенных на сайте.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна брошюра о продукции. Фирменный стиль есть. Нужно обработать фото мебели, заменить на них фон и сверстать брошюру.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно срочно сделать 2 банера. Размеры 200*100.Баннеры20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен баннер. Картинки из раздела http://mebelshop-spb.ru/index.php?mode=catalog&id=619. Текст что то типа "Супер цены на столы трансформеры" Cрок сегодня Wена до 10$Баннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад