Специалист по обработке фотографий

$10
Обработка фотографийЗавершен10 заявок1455 просмотров
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА.

Оплата за каждую фотосессию. В неделю около 5 заказов.

Из отснятого материала (до 400 фото) выбрать 50 хороших. Все выровнить по цветам и кадрировать, если нужно. 10 из них обработать.

13 лет назад
tulumba
Ксения 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
alexan-design
Александр 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
aleksg
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
Очень вежливый человек и качественная работа. Спасибо!
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zeram
36 летЯпония
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$11
1 день
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