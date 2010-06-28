Требуется специалист с опытом обработки интерьерных фотографий. Работать нужно будет как с интерьерными кадрами так и с городскими видами. Требования к кандидату: Обязательно умение работать в Camera Raw, Adobe Photoshop, Adobe LightRoom. Доскональное знание масок, слоев, кривых, основных ...
Технический специалист по вводу контента на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист в офис в Москве
Зарплата: от 20 000 руб до 25 000 руб
Обязанности:
-Ввод и обновление фото, текстов, через систему управления на сайте
Работа постоянная
Рассматриваем вариант удаленщиков:
Условия, зп=7000 руб, наличие Skype обязательно
Заявки присылайте на ящик [email protected] для Матросова Юрия Владимировича, в теме укажите вариант: Офис/Удаленка
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