Спец по фотошопу и т.д.

Для нового интернет-проекта необходим специалист по работе с фотографиями (изображениями)(Фотошоп):

1.При необходимости, поиск нужных фотографий (изображений).

2.Обработка фотографий (изображений) под "конфетку".

3."Подгон" фотографий (изображений) под определенный требования (формат файла, размер, др.).

Условия:

1.Креативное мышление и наличие вкуса.

2.Оплата по факту (через интернет)

3.Свободный график (но чтобы работа была сделана в срок).

Работа на постоянной основе (ежемесячно может быть от 20 (в начале) до 400 (когда раскрутимся) фотографий (изображений))

Проект отчасти связан с рекламой.

Например, рекламируем бильярдную. Будут фотки:

1.Бильярдного стола с шарами (нужно будет найти в инете и обработать (формат, размер, свет, яркость и т.д.)).

2.Фасада здания (скинут, нужно будет обработать).

3.Внутреннего помещения (скинут, нужно будет обработать).

Оплата через WM после получения сделанной работы (после каждых 2-3 фотографий).

50 руб. за 1 фоту.

Желающие есть?