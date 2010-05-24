Спец по фотошопу и т.д.

Обработка фотографийЗакрыт74 заявки976 просмотров
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Для нового интернет-проекта необходим специалист по работе с фотографиями (изображениями)(Фотошоп):

1.При необходимости, поиск нужных фотографий (изображений).

2.Обработка фотографий (изображений) под "конфетку".

3."Подгон" фотографий (изображений) под определенный требования (формат файла, размер, др.).

Условия:

1.Креативное мышление и наличие вкуса.

2.Оплата по факту (через интернет)

3.Свободный график (но чтобы работа была сделана в срок).

Работа на постоянной основе (ежемесячно может быть от 20 (в начале) до 400 (когда раскрутимся) фотографий (изображений))

Проект отчасти связан с рекламой.

Например, рекламируем бильярдную. Будут фотки:

1.Бильярдного стола с шарами (нужно будет найти в инете и обработать (формат, размер, свет, яркость и т.д.)).

2.Фасада здания (скинут, нужно будет обработать).

3.Внутреннего помещения (скинут, нужно будет обработать).

Оплата через WM после получения сделанной работы (после каждых 2-3 фотографий).

50 руб. за 1 фоту.

Желающие есть?

14 лет назад
alx_66
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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