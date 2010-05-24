Спец по фотошопу и т.д.

Очень нужны услуги арт-директора чтобы состыковать результаты работы нескольких дизайнеров: советом и конкретными действиями сделать из разрозненных работ одну. Сферы: веб, фирменный стиль в отрасли товаров для дома Стоимость определим в процессе Очень прошу не откликаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нового интернет-проекта необходим специалист по работе с фотографиями (изображениями)(Фотошоп):
1.При необходимости, поиск нужных фотографий (изображений).
2.Обработка фотографий (изображений) под "конфетку".
3."Подгон" фотографий (изображений) под определенный требования (формат файла, размер, др.).
Условия:
1.Креативное мышление и наличие вкуса.
2.Оплата по факту (через интернет)
3.Свободный график (но чтобы работа была сделана в срок).
Работа на постоянной основе (ежемесячно может быть от 20 (в начале) до 400 (когда раскрутимся) фотографий (изображений))
Проект отчасти связан с рекламой.
Например, рекламируем бильярдную. Будут фотки:
1.Бильярдного стола с шарами (нужно будет найти в инете и обработать (формат, размер, свет, яркость и т.д.)).
2.Фасада здания (скинут, нужно будет обработать).
3.Внутреннего помещения (скинут, нужно будет обработать).
Оплата через WM после получения сделанной работы (после каждых 2-3 фотографий).
50 руб. за 1 фоту.
Желающие есть?
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