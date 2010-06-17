Специалист по обработке фотоматериалов

Требуется специалист с опытом обработки интерьерных фотографий. Работать нужно будет как с интерьерными кадрами так и с городскими видами.

Требования к кандидату:

Обязательно умение работать в Camera Raw, Adobe Photoshop, Adobe LightRoom.

Доскональное знание масок, слоев, кривых, основных плагинов и фильтров.

Знание горячих клавиш, навыки быстрой обработки массы кадров.

Наличие TFT монитора и цифровой зеркальной камеры (интересует не наличие камеры, а понимание процесса фотосъемки и ваши навыки).

Проживание на территории Украины, желательно Киев.

Оплата от 50 у.е. за рабочий день.

Обязательно давайте ссылки на примеры работ по теме.

Перед началом сотрудничества нужно будет сделать тестовую работу на 20 - 30 минут.