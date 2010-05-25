Специалист в области компьютерной реставрации

Требуется ответственный человек, отлично разбирающийся и имеющий опыт в области компьютерной реставрации, ретуширования, колоризации фотографий и других графических применений.

В ваши обязанности будет входить: Обработка высланного нами материала КАЧЕСТВЕННО И В УКАЗАННЫЕ СРОКИ!

Вам будет предоставляться список материала (список заданий, имеющихся в наличии) для обработки на выбор

Срок на выполнение работы – 2-4 дня. В зависимости от объёма и сложности

Фото-студия Picaso