Специалист в области компьютерной реставрации

$500
Обработка фотографийЗакрыт69 заявок994 просмотра
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Требуется ответственный человек, отлично разбирающийся и имеющий опыт в области компьютерной реставрации, ретуширования, колоризации фотографий и других графических применений.

В ваши обязанности будет входить: Обработка высланного нами материала КАЧЕСТВЕННО И В УКАЗАННЫЕ СРОКИ!

Вам будет предоставляться список материала (список заданий, имеющихся в наличии) для обработки на выбор

Срок на выполнение работы – 2-4 дня. В зависимости от объёма и сложности

Фото-студия Picaso

14 лет назад
Picaso_foto
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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