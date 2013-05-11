shallena

Елена shallena

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
имею опыт работы контент-менеджером, аналитиком, оператором.

Качественно и в кратчайшие сроки наполню Ваш сайт контентом.

(от 0,1 до 7 р/позиция. До 1000 ручных позиций в день)

Профессиональные знания:

MS Office, Internet, 1C, Photoshop, CorelDraw, опыт разработки программ на языках программирования Pascal, Delphi, VBA.

Иностранные языки:

Английский (базовый разговорный, технический);

Примеры работ:

Проектная работа: tekstil-ural.ru

Проектная работа: ufakuler.ru

Проектная работа: mebelshop-spb.ru

Проектная работа (правка цен): aistenok-detyam.ru

Проектная работа (заполнение городов): pomoiauto.ru

Постоянная работа (заполнение каталогов товаров организаций): blizko.ru

  • Придумать концепцию для группы вконтакте

    Добрый день! Нужно придумать концепцию для группы (тема - проведение праздников, корпоративов, юбилеев): 1. Уникальный короткий адрес группы 2. Название группы 3. Описание группы Желательно придумать 2 варианта. Один без ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Размещение объявлений на зарубежных бизнес-форумах

    Здравствуйте! Нужно разместить объявление о поиске бизнес-партнеров на зарубежных досках (бизнес-форумы и т.д.), объявление одно и то же. Указывайте, пожалуйста, цену за размещение одного объявления.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно пару статеек

    Здравствуйте! Нужно для сайта: http://tekstil-ural.ru/ написать 2 статейки (можно рерайт). 1. О компании Компания молодая, на рынке всего год (что год лучше не писать). 3 магазина в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Нужно пару статеек
Елена - очень вежливый и учтивый заказчик! Моментальная оплата очень порадовала! Спасибо! Было приятно с вами сотрудничать :)
Все так как нужно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв