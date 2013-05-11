Добрый день! Нужно придумать концепцию для группы (тема - проведение праздников, корпоративов, юбилеев): 1. Уникальный короткий адрес группы 2. Название группы 3. Описание группы Желательно придумать 2 варианта. Один без ...
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Здравствуйте! Нужно для сайта: http://tekstil-ural.ru/ написать 2 статейки (можно рерайт). 1. О компании Компания молодая, на рынке всего год (что год лучше не писать). 3 магазина в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад