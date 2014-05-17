Придумать концепцию для группы вконтакте

Добрый день!

Нужно придумать концепцию для группы (тема - проведение праздников, корпоративов, юбилеев):

1. Уникальный короткий адрес группы

2. Название группы

3. Описание группы

Желательно придумать 2 варианта. Один без привязки к услугам (т.е. просто группа о праздниках и т.п.), второй - конкретно об оказании услуг в проведении праздников.

В предложении указывайте ссылки на Ваши группы и примерные расценки.

Рассмотрю творческих людей без опыта. Возможно дальнейшее сотрудничество по ведению группы (и не только).

Заявки скрыты.