Придумать концепцию для группы вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок157 просмотров
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Добрый день!

Нужно придумать концепцию для группы (тема - проведение праздников, корпоративов, юбилеев):

1. Уникальный короткий адрес группы

2. Название группы

3. Описание группы

Желательно придумать 2 варианта. Один без привязки к услугам (т.е. просто группа о праздниках и т.п.), второй - конкретно об оказании услуг в проведении праздников.

В предложении указывайте ссылки на Ваши группы и примерные расценки.

Рассмотрю творческих людей без опыта. Возможно дальнейшее сотрудничество по ведению группы (и не только).

Заявки скрыты.

10 лет назад
shallena
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад