Продвижение сайта в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен16 заявок312 просмотров
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Требуется специалист в продвижении сайтов/сервисов посредством социальных сетей.

10 лет назад
dengradel
Денис 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sponge_Digital
Кирилл 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$200
20 дней
Работаем уже 3 недели, все идет по плану. Ребята креативные, есть свои предложения по поводу проекта - а это радует. Интересно работать, когда люди любят свою работу - здесь именно этот случай.
Отличный заказчик. Производит вовремя оплаты, особо не вмешивается в процесс, когда уверен, что делом заняты профессионалы, но в тоже время интересуется каждым моментом. Всегда на связи. Приятно сотрудничать