Создание и раскрутка группы в соц. сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен18 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. ищу человека для создания и ведения группы в Контакте для своих проектов. обязателен опыт работы и каждодневный отчет. Жду ваших предложений.

10 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lilianochka13
Лилиана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$150
10 дней
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик . Четкое ТЗ. Рекомендую !!!