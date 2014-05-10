Выбрать исполнителя для продвижения групп

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок151 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно проанализировать предложения кандидатов на продвижение групп ВК, ФБ, ТВ белыми способами

ЧТО АНАЛИЗИРУЕМ

- цены на продвижение

- примеры сопровождаемых групп

- оформление групп

- ритмичность наполнения групп

- срок существования групп

- соответствие заявленных условий фактическим (живые, офферы и т.д.)

- гарантии на бан и списания

- скорость наполнения

ЦЕЛЬ

выбрать исполнителя для продвижения туристических групп живыми и активными пользователями по критериям.

ОТЧЁТ

отчёт в табличном виде с выводами

p.s. список кандидатов с предложениями предоставлю, возможно со всеми придётся связаться и уточнить условия и цены.

Цену и срок за анализ указывайте в проекте.

10 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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