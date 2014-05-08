Нужен специалист, который сможет качественно сделать репост по тематическим группам.

Я предоставляю тематику групп, регион и минимальное кол-во участников.

От Вас нужна качественная рассылка, без банов акаунтов(с которых вы будите делать рассылку) и т.д. Что бы на моей группе это не отразилось. Кроме этого нужны будут отчеты, о проделанной работе(список групп в которые был сделан репост).

В своих предложениях указывайте цену, и скорость, с которой вы можете рассылать по тематическим группам. Предложения без данной информации вообще не будут учитываться, так что общие фразы ни о чем - можете даже не оставлять. Только конкретные предложение по нашему ТЗ.